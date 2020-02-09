Артем Дзюба: «Когда сломался Кейн, позвонили от Моуринью...»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что в зимнее трансферное окно он мог перейти в «Тоттенхэм».

— Прошлой зимой приезжали представители агента Жорже Мендеша, часа два мы тогда разговаривали, обсуждали, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24». — У них был прямо готовый вариант: «Эвертон». Я не мог уйти, потому что мы шли к чемпионству. Для меня это было заветное желание, потому что в России я его еще не выигрывал. Для меня тогда было принципиально остаться.

Летом после чемпионства конкретики, откровенно говоря, не было. Другие страны были, но именно из Англии... А это был приоритет. Мне не хотелось, чтобы в конце меня запихнули в условный «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл». Если куда-то идти, то бороться, а не через какие-то связи: «Возьмите», — это некрасиво было бы. Все-таки хочется, чтобы в тебе были заинтересованы.

Этой зимой вижу, что кто-то что-то говорит. Но ведь никто ничего не знает. Действительно, когда Харри Кейн в «Тоттенхэме» сломался, со мной связались люди. От Жозе Моуринью, как я понимаю. Но это были новогодние праздники, так что «Зенит» сказал «нет». И все.

У меня бы предварительный разговор с Алексеем Борисовичем Миллером. Я очень уважительно к нему отношусь, у нас очень хорошие отношения. Если бы «Тоттенхэм» очень сильно хотел, то, думаю, они были бы понастойчивее. То есть интерес был действительно. Я со своей стороны сказал: делайте, пытайтесь, а я со своей стороны спрошу.