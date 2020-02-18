Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube канале Gena Miller рассказал, что он думмет о Европе, войне, Америке и России.

— Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость, — отметил Дзюба.

Война? То, чего не хотелось бы, чтобы было. Потому что, как правило, эти войны не оправданы ничем.

Америка? Я Америку обожаю за кино, за музыку и за то, как они умеют делать любое шоу — от НХЛ и НБА до всего-всего. Ассоциируется с масштабными и крутыми проектами. Все крутое: кино, мультики, все-все-все, все развлечения.

Россия? Моя страна, которую я очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся.