Артем Дзюба: «Европа — это слабость, Америка — все крутое, а Россия — то место, где я хочу жить»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube канале Gena Miller рассказал, что он думмет о Европе, войне, Америке и России.
— Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость, — отметил Дзюба.
Война? То, чего не хотелось бы, чтобы было. Потому что, как правило, эти войны не оправданы ничем.
Америка? Я Америку обожаю за кино, за музыку и за то, как они умеют делать любое шоу — от НХЛ и НБА до всего-всего. Ассоциируется с масштабными и крутыми проектами. Все крутое: кино, мультики, все-все-все, все развлечения.
Россия? Моя страна, которую я очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=-j0Tvx6EpIw&feature=emb_title