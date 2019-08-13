Артем Дзюба: "Если бы позвали в "Спартак", не пошел бы"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба объяснил, почему его возвращение в "Спартак" исключено.

- Меня часто партнеры по команде и друзья спрашивают: "А если бы тебя реально позвали в "Спартак", ты пошел бы?" Нет, не пошел бы, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Тем более, что я ушел достойно, никого не предавал, не оскорблял. Не праздновал голы в ворота "Спартака" и не буду. Осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а если те, которым бесполезно объяснять.

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