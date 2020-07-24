Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от борьбы за звание лучшего бомбардира Тинькофф чемпионата России со своим партнером по команде Сердаром Азмуном. Они забили 17 мячей, но по дополнительному показателю иранца признали победителем.

«Когда вы спрашивали в апреле, кто мои главные конкуренты, сразу ставил на Азмуна и Шомуродова, — цитирует Дзюбу «Матч ТВ». — Но «Ростов» забуксовал. Странная, непонятная у них какая-то история с коронавирусом. Игроки пропадают перед играми. Правда, они не одни такие. «Уфа», например, тоже феерила.

Борьба с Азмуном была интересной. У обоих в итоге по 17 голов: ничья — справедливый результат. Я очень рад за Сердара. Очень круто, что он есть в нашей команде. С ним «Зенит» точно сильнее! Честно скажу, даже не слишком расстроился, если бы Азмун полетел в Ростов, а я нет.

С другой стороны, были мысли забить 18 и побить личный рекорд. В свое время в «Ростове» у меня было 17 голов в чемпионате. Но самое главное, что мы стали чемпионами и обыграли в полуфинале Кубка «Спартак».

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России. Также команда сыграет с «Химками» в финале Олимп-Кубка России.