Аршавин считает, что пенальти «Спартака» в ворота «Сочи» не было

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил исход матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0).

— В первом тайме Максименко оставил команду в игре. А во второй половине «Сочи» уже забыл об атаке, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — Тедеско не было на скамейке, но разницы не заметил. Игроки не обращают внимания во время матча, кто стоит на бровке.

Но и «Спартак» было далек от счастья. Супер усилий «Сочи» не пришлось затрачивать.

Встреча с «Зенитом» в Кубке? В каком бы «Спартак» не был состоянии, матч между этими командами всегда сложным. Соперники всегда стараются. Но, учитывая форму «Зенита», только большое везение позволит «Спартаку» победить в Санкт-Петербурге.

Момент с Понсе? Во-первых, супер пас Зобнина. Во-вторых, я бы остался на стороне арбитра. Если бы нападающий успел прокинуть мяч, то пенальти — железный. По-моему, пенальти не было.