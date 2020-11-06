Аршавин рассказал, почему российские игроки не пользуются спросом на европейском трансферном рынке

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин постарался объяснить, почему сейчас так мало российских игроков пользуются спросом на европейском трансферном рынке.

«В 90-е уезжали, потому что в Европе платили в десять раз больше, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Мы уехали, потому что ярко выступили на чемпионате Европы-2008. К тому же ЦСКА и «Зенит» взяли Кубок УЕФА. Игроки были востребованы.

После чемпионата мира-2018? Если по персоналиям разобрать, то кто мог уехать? Только Головин. Остальные бы теряли в деньгах или бы в качестве клуба».