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Аршавин рассказал, почему российские игроки не пользуются спросом на европейском трансферном рынке

17:28
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Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин постарался объяснить, почему сейчас так мало российских игроков пользуются спросом на европейском трансферном рынке.

«В 90-е уезжали, потому что в Европе платили в десять раз больше, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Мы уехали, потому что ярко выступили на чемпионате Европы-2008. К тому же ЦСКА и «Зенит» взяли Кубок УЕФА. Игроки были востребованы.

После чемпионата мира-2018? Если по персоналиям разобрать, то кто мог уехать? Только Головин. Остальные бы теряли в деньгах или бы в качестве клуба».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA

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