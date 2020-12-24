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Аршавин рассказал, почему братья Миранчуки не перешли в «Зенит»

Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта".
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта".
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Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, почему сине-бело-голубые не смогли подписать братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Что, Зенит» не хотел Миранчуков? Конечно, хотел, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. —  Они молодые, талантливые. Но, насколько я знаю, они не захотели в «Зенит». Или продавать их не захотели. Убедить? За 100 миллионов можно всех убедить. Здесь же тоже вопрос цены. Если одного купишь за 100, другой будет 200 и так далее".

Алексей Миранчук сейчас выступает за «Аталанту». Антон Миранчук остается игроком «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tCs6O_MiSl4

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