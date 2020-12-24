Аршавин рассказал, почему братья Миранчуки не перешли в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, почему сине-бело-голубые не смогли подписать братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Что, Зенит» не хотел Миранчуков? Конечно, хотел, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Они молодые, талантливые. Но, насколько я знаю, они не захотели в «Зенит». Или продавать их не захотели. Убедить? За 100 миллионов можно всех убедить. Здесь же тоже вопрос цены. Если одного купишь за 100, другой будет 200 и так далее".

Алексей Миранчук сейчас выступает за «Аталанту». Антон Миранчук остается игроком «Локомотива».