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Аршавин: «Хотел бы, чтобы сын занимался в академии «Зенита», но ему уже промыли мозги в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, как его сын Арсений занимается в академии «Спартака».

— Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался, — приводит слова Аршавина Sport24. — Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.

— Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?

— Да, хотел бы — но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.

10-летний Арсений, сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-arshavin-khotelby-chto-syn-zanimalsya-v-shkole-zenita-no-yemu-uzhe-promyli-mozgi-v-spartake
Андрей Аршавин
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 - : -
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