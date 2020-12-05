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Аршавин: «Должны быть жесткое лицензирование, но тогда ФНЛ некем будет заполнять»

21:36
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Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, говоря о бойкоте «Тамбова» матча 17-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:5), отметил, что в России должно быть жесткое лицензирование.

Напомним, что многие игроки команды не вышли на встречу с красно-белыми, так как им давно не платят зарплату.

— Сколько команд уже пропало. Должно быть жесткое лицензирование. Но если оно будет, у нас команд только на высшую лигу хватит, уже ФНЛ некем будет заполнять, — отметил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

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