«Арсенал» — «Зенит»: Дзюбе вернули капитанскую повязку. Стартовые составы
Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.
Нападающий команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой впервые с октября. Форвард лишился повязки незадолго до матча 14-го тура с «Краснодаром» после появления в сети видео интимного характера с его участием. Должность капитана команды занял защитник Деян Ловрен, пропускающий матч с «Арсеналом» из-за сомнительного теста на коронавирус.
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю