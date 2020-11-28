РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Зенит»: Дзюбе вернули капитанскую повязку. Стартовые составы

12:56
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой впервые с октября. Форвард лишился повязки незадолго до матча 14-го тура с «Краснодаром» после появления в сети видео интимного характера с его участием. Должность капитана команды занял защитник Деян Ловрен, пропускающий матч с «Арсеналом» из-за сомнительного теста на коронавирус.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин.

Арсенал Т — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 1997
Все опросы
Как будет выглядеть тройка лидеров после 16-го тура РПЛ?
Третьим вместо «Спартака» станет «Динамо»
10.0%
На первое место выйдет «Зенит»
17.5%
Вторым вместо «Зенита» станет «Спартак»
17.6%
ЦСКА останется единоличным лидером
23.2%
У ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» будет по 32 очка
15.5%
У ЦСКА и «Зенита» будет по 32 очка
2.2%
У ЦСКА и «Спартака» будет по 32 очка
14.0%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир