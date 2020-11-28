«Арсенал» — «Зенит»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?
На 19-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» правильно поступил арбитр Евгений Кукуляк, не назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.
В их штрафной площади действительно произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина — как и сигнализировал игрок тульской команды Кирилл Панченко. Но рука не двигалась, была прижата к корпусу и площадь тела не увеличивала. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Антон Аверьянов провели свою проверку спорного эпизода и не стали вмешиваться в действия судьи, не найдя в них ошибки. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю