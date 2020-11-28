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«Арсенал» — «Зенит»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

14:31
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На 19-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» правильно поступил арбитр Евгений Кукуляк, не назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

В их штрафной площади действительно произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина — как и сигнализировал игрок тульской команды Кирилл Панченко. Но рука не двигалась, была прижата к корпусу и площадь тела не увеличивала. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Антон Аверьянов провели свою проверку спорного эпизода и не стали вмешиваться в действия судьи, не найдя в них ошибки. (Александр Бобров)

Арсенал Т — Зенит

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