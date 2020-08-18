«Арсенал» в Краснодаре: один гол за шесть лет

В матче третьего тура чемпионата России «Арсенал» в гостях уступил «Краснодару» и продлил неудачную серию в Краснодаре до семи игр. Все выезды туляков в гости к «быкам» и «Кубани» в премьер-лиге неизменно завершаются поражениями. Причем черно-зеленых «канониры» не смогли огорчить ни разу при 15 пропущенных (в Туле забили целых два, пропустили восемь), а в ответ на единственный гол «Кубани» получили целых пять.

Матчи «Арсенала» в Краснодаре в премьер-лиге

Дата Соперник Счет Голы 28.09.2014 Краснодар 0:3 Вандерсон, Перейра, Ари 30.05.2015 Кубань 1:5 Кузнецов — Бальде-2, Ткачев-2, И.Калешин, в свои ворота 23.04.2017 Краснодар 0:2 Каборе, Смолов 14.04.2018 Краснодар 0:3 Классон, Петров, Лаборде 25.11.2018 Краснодар 0:3 Вандерсон Масиэл, Игнатьев, Сулейманов 29.09.2019 Краснодар 0:2 Ари, Сулейманов 18.08.2020 Краснодар 0:2 Петров, Берг

Итого: +0=0-7, мячи 1-20.

А защитник «Краснодара» Сергей Петров в очередной раз подтвердил звание специалиста по «Арсеналу». Из 12 голов в премьер-лиге треть он забил тулякам, еще три «Амкару» и по одному «Волге», «Спартаку», «Уфе», «Рубину» и «Тереку»

Команды, которым в премьер-лиге забивал Сергей Петров

Клуб Матчи Голы Арсенал 10 4 Амкар 10 3 Волга 6 1 Спартак 11 1 Уфа 11 1 Рубин 13 1 Терек/Ахмат 15 1

Как результат скромный бомбардир Петров хотя бы в списке врагов «Арсенала» попал в компанию признанных снайперов. Равное с ним количество голов имеют в активе Промес и Игбун. Больше — Ари, Марков, Ионов и Чалов. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, чаще всего забивавшие «Арсеналу»