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«Арсенал» в Краснодаре: один гол за шесть лет

18 августа 2020, 23:28
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В матче третьего тура чемпионата России «Арсенал» в гостях уступил «Краснодару» и продлил неудачную серию в Краснодаре до семи игр. Все выезды туляков в гости к «быкам» и «Кубани» в премьер-лиге неизменно завершаются поражениями. Причем черно-зеленых «канониры» не смогли огорчить ни разу при 15 пропущенных (в Туле забили целых два, пропустили восемь), а в ответ на единственный гол «Кубани» получили целых пять.

Матчи «Арсенала» в Краснодаре в премьер-лиге

Дата

Соперник

Счет

Голы

28.09.2014

Краснодар

0:3

Вандерсон, Перейра, Ари

30.05.2015

Кубань

1:5

Кузнецов — Бальде-2, Ткачев-2, И.Калешин, в свои ворота

23.04.2017

Краснодар

0:2

Каборе, Смолов

14.04.2018

Краснодар

0:3

Классон, Петров, Лаборде

25.11.2018

Краснодар

0:3

Вандерсон Масиэл, Игнатьев, Сулейманов

29.09.2019

Краснодар

0:2

Ари, Сулейманов

18.08.2020

Краснодар

0:2

Петров, Берг

Итого: +0=0-7, мячи 1-20.

А защитник «Краснодара» Сергей Петров в очередной раз подтвердил звание специалиста по «Арсеналу». Из 12 голов в премьер-лиге треть он забил тулякам, еще три «Амкару» и по одному «Волге», «Спартаку», «Уфе», «Рубину» и «Тереку»

Команды, которым в премьер-лиге забивал Сергей Петров

Клуб

Матчи

Голы

Арсенал

10

4

Амкар

10

3

Волга

6

1

Спартак

11

1

Уфа

11

1

Рубин

13

1

Терек/Ахмат

15

1

Как результат скромный бомбардир Петров хотя бы в списке врагов «Арсенала» попал в компанию признанных снайперов. Равное с ним количество голов имеют в активе Промес и Игбун. Больше — Ари, Марков, Ионов и Чалов. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, чаще всего забивавшие «Арсеналу»

Игрок

Матчи

Голы

Федор Чалов

8

6

Алексей Ионов

9

6

Евгений Марков

5

5

Ари

9

5

Квинси Промес

5

4

Силвестр Игбун

8

4

Сергей Петров

10

4

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