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«Арсенал» — «Урал»: Ломовицкий забил первый гол за тульскую команду

14:41
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Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий открыл счет в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 36-й минуте встречи хавбек замкнул прострельную передачу Эванса Кангва с левого фланга и забил свой первый гол в составе тульской команды.

Всего на счету Ломовицкого 3 гола в 10 матчах в сезоне-2020/21. Полузащитник, принадлежащий «Спартаку», начал чемпионат в аренде в «Химках», после чего был отозван из подмосковного клуба и отправлен в «Арсенал», где он уже выступал в сезоне-2019/20.

Арсенал Т — Урал

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