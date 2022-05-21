«Арсенал» — «Урал»: гости забили 2 гола за 2 минуты после удаления у туляков

«Урал» забил 2 гола за 2 минуты в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

На 30-й минуте форвард туляков Евгений Марков получил красную карточку за то, что выбил летящий в пустые ворота мяч своей рукой.

На 31-й минуте Рафал Аугустыняк реализовал пенальти, а на 33-й минуте Даниэль Мишкич забил после передачи Вячеслава Подберезкина.

В случае победы над «Арсеналом» «Урал» завершит сезон вне зоны стыковых матчей и обеспечит себе участие в РПЛ в сезоне-2022/23.