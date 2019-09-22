Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр забил гол на 25-й минуте матча 10-го тура чемпионата России против «Урала». Встреча проходит в Туле.

24-летний Бауэр не встретил никакого сопротивления перед штрафной «Урала», слева сместился немного в центр и пробил в дальний угол ворот гостей. Мяч попал в перекладину, упал за линию ворот — и вылетел. Главный арбитр встречи Виталий Мешков засчитал гол и указал на центр поля.

Для Бауэра этот гол стал первым в составе «Арсенала».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».

? Бауэр пробил с дальней дистанции и попал в перекладину, от которой мяч залетел в ворота!



? #АрсеналУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР

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