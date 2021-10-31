«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд
Стали известны составы «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Левашов, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Камболов, Ткачев, Гулиев, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
Запасные: Адамов, Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан, Барсов.
Матч «Арсенал» — «Сочи» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю