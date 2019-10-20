«Арсенал» — «Сочи»: Мостовой вывел гостей вперед
16:37
«Сочи» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Арсенала». Гол забил хавбек Андрей Мостовой на 6-й минуте. Результативный пас на счету форварда Антона Заболотного.
?? Второй гол Андрея Мостового в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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