«Сочи» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Арсенала». Гол забил хавбек Андрей Мостовой на 6-й минуте. Результативный пас на счету форварда Антона Заболотного.

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