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«Арсенал» — «Сочи»: Мостовой вывел гостей вперед

16:37
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«Сочи» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Арсенала». Гол забил хавбек Андрей Мостовой на 6-й минуте. Результативный пас на счету форварда Антона Заболотного.

Арсенал Т — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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