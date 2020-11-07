«Арсенал» — «Ротор»: Панченко и Джорджевич выйдут в старте
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» примет на своем поле «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Бауэр, Рассказов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Ткачев, Пантелеев, Злусевич, Громыко, Минаев.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Песегов, Кипиани, Сарченков, Муллин, Маплинов, Микелтадзе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.