РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Ротор»: Панченко и Джорджевич выйдут в старте

15:17
Теги:

В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» примет на своем поле «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Бауэр, Рассказов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Ткачев, Пантелеев, Злусевич, Громыко, Минаев.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Песегов, Кипиани, Сарченков, Муллин, Маплинов, Микелтадзе.

Арсенал Т — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир