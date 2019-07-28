"Арсенал" - "Ростов": составы команд. Ломовицкий дебютирует в тульском клубе

Стали известны составы "Арсенала" и "Ростова" на матч 3-го тура чемпионата России. Новичок туляков Александр Ломовицкий выйдет на поле с первых минут. Этим летом "Арсенал" взял его в аренду у "Спартака".

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Горбатенко, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Ионов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Шомуродов.

Запасные - Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

"Арсенал" - "Ростов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (время московское)