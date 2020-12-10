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«Арсенал» проведет три сбора в Турции

19:15

Тульский «Арсенал» будет готовиться к весенней части Тинькофф РПЛ в Турции, сообщается на сайте клуба.

Первый сбор команды пройдет в Белеке с 12-го по 24 января, второй с 28-го января по 7 февраля. Третий сбор состоится с 11-го по 26 февраля.
За это время «Арсеналу» предстоит провести семь товарищеских матчей.
После 17 туров чемпионата России тульский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

11 декабря «Арсенал» сыграет на выезде с «Химками». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/plany-na-zimu2021/

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