«Арсенал» проиграл венгерскому «Сегеду» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» потерпел поражение от венгерского «Сегеда» (1:2) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В составе тульской команды единственный мяч забил Аяз Гулиев. У «Сегеда» голы на счету Тамаша Германа и Данило Пейовича.

30 января «Арсенал» проведет еще две товарищеские игры на сборе в Турции. Туляки сыграют с «Акроном» и сербским «Нови Пазаром».