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Сегодня, 13:20

«Арсенал» проиграл венгерскому «Сегеду» в товарищеском матче

Карен Саркисян
Корреспондент

Тульский «Арсенал» потерпел поражение от венгерского «Сегеда» (1:2) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В составе тульской команды единственный мяч забил Аяз Гулиев. У «Сегеда» голы на счету Тамаша Германа и Данило Пейовича.

30 января «Арсенал» проведет еще две товарищеские игры на сборе в Турции. Туляки сыграют с «Акроном» и сербским «Нови Пазаром».

Аяз Гулиев
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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