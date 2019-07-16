"Арсенал" презентовал новичка. Кажется, это российский защитник с Кипра

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с еще одним новичком. Туляки в официальном Твиттере опубликовали фотографию футболиста с футболкой команды, но его лицо было "состарено" с помощью специального приложения.
Судя по всему, это 23-летний защитник Александр Довбня, однофамилец и тезка вратаря "Оренбурга", 32-летнего Александра Довбни.
Довбня – воспитанник "Локомотива", с 2016 года играл в чемпионате Кипра за "Этникос" и "Пафос".
❔Мы следим за современными трендами и не упустили возможность проверить вас! Сегодня стан оружейников пополнил новичок, угадаете его?😯 #faceappchallenge pic.twitter.com/5jAaTqAsVE– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июля 2019 г.
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