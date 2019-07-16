"Арсенал" презентовал новичка. Кажется, это российский защитник с Кипра

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контракта с еще одним новичком. Туляки в официальном Твиттере опубликовали фотографию футболиста с футболкой команды, но его лицо было "состарено" с помощью специального приложения.

Судя по всему, это 23-летний защитник Александр Довбня, однофамилец и тезка вратаря "Оренбурга", 32-летнего Александра Довбни.

Довбня – воспитанник "Локомотива", с 2016 года играл в чемпионате Кипра за "Этникос" и "Пафос".