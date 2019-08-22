«Арсенал» попросил о поддержке в матче с «Оренбургом» оригинальным видеороликом

«Арсенал» в преддверии домашнего матча 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» обратился в Twitter к болельщикам с просьбой поддержать команду в этой встрече.

Клуб также подготовил оригинальный видеоролик, суть которого в том, что все туляки разные, но их объяединяет «Арсенал».

— Не важно, сколько тебе лет и чем ты занимаешься в жизни, — написал тульский клуб. — Нас всех объединяет одно — любовь к «Арсеналу».

Матч «Арсенал» — «Оренбург» пройдет в Туле 25 августа в 12.00 по московскому времени.

??Не важно, сколько тебе лет и чем ты занимаешься в жизни. Нас всех объединяет одно — любовь к «Арсеналу». Стань частью красно-желтой семьи. Поддержи команду в матче с принципиальным соперником футбольным клубом «Оренбург». pic.twitter.com/AaP8fiD9hA — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 22, 2019

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