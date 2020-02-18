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«Арсенал» подписал вратаря Лодыгина

20:55
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала». Фото twitter.com/pfc_arsenal
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала». Фото twitter.com/pfc_arsenal
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Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком «Арсенала», информирует Twitter тульского клуба. Соглашение рассчитано на полгода.

29-летний россиянин присоединился к команде на третьих тренировочных сборах в Турции. В новой команде он выбрал 19-й номер.

В «Арсенале» с конца 2019 года рассматривали возможность подписания вратаря в связи с серьезной травмой 25-летнего Егора Шамова, который повредил плечо на тренировке в декабре и после операции пропустит до шести месяцев. Во вратарской бригаде команды также есть 28-летние Михаил Левашов и Артур Нигматуллин.

За «Зенит» Лодыгин выступал с 2013-го до конца 2018 года. С питерским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. В его активе — 11 матчей за сборную России.

Сезон-2018/19 голкипер начинал в «Зените», а зимой отправился в «Олимпиакос» и принял участие в 3 матчах (только 2 — в чемпионате Греции). Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей (только 2 — в чемпионате страны).

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