«Арсенал» на сборе проведет контрольный матч с латвийской «Елгавой»

«Арсенал» проведет сбор в подмосковном Новогорске и сыграет контрольный матч в латвийской «Елгавой» во время паузы в сезоне на игры сборных, сообщается в официальном Twitter клуба.

Матч с латвийским клубом состоится 13 октября и пройдет в закрытом режиме. После 12 туров «Арсенал» занимает седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 14 очков. В первом туре после возобновления РПЛ туляки примут «Сочи».

В рамках этого сбора подопечные Игоря Черевченко проведут контрольный матч с представителем чемпионата Латвии футбольным клубом «Елгава». Встреча пройдет в закрытом режиме 13 октября. pic.twitter.com/pg3SPPxtZf — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 9, 2019

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