РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» на сборе проведет контрольный матч с латвийской «Елгавой»

14:15
Теги:

«Арсенал» проведет сбор в подмосковном Новогорске и сыграет контрольный матч в латвийской «Елгавой» во время паузы в сезоне на игры сборных, сообщается в официальном Twitter клуба.

Матч с латвийским клубом состоится 13 октября и пройдет в закрытом режиме. После 12 туров «Арсенал» занимает седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 14 очков. В первом туре после возобновления РПЛ туляки примут «Сочи».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1385
Все опросы
Кто забил лучший гол 12-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир