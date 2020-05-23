«Арсенал» может провести сбор на подмосковной базе в Кратово

Как стало известно «СЭ», тульский «Арсенал» на время подготовки к возобновлению чемпионата России рассматривает вариант с базой в подмосковном Кратове. В этом центре, построенном для выступавшего в премьер-лиге раменского «Сатурна», во время чемпионата мира-2018 жила сборная Португалии.

Туляки могут заехать в Кратово в начале июня и провести там закрытый сбор, если будут улажены необходимые формальности и выполнены все предписания по организации тренировочного процесса. Оружейники во время выступления в РПЛ ранее уже покидали Тульскую область и работали в Подмосковье, — не только в Кратово, но и в Новогорске.

Вместе с тем руководство «Арсенала» работает над вопросом продления контрактов тренерского штаба Игоря Черевченко и ряда игроков. Из футболистов основного состава летом завершаются соглашение защитника Виктора Альвареса, полузащитников Даниила Лесового (аренда с правом выкупа у «Зенита») и Александра Ломовицкого (арендован у «Спартака»).

Истекающие контракты Черевченко и его ассистентов требуется продлить до реального срока завершения чемпионата. При этом ранее руководитель тульского клуба Гурам Аджоев заявил «СЭ», что решение о пролонгации договоров тренерского штаба на новый сезон будет принято в зависимости от результатов этого.

После объявления РФС и РПЛ о возобновлении чемпионата в «Арсенале» успешно прошли тестирование на коронавирус. Все футболисты, кроме вратаря Юрия Лодыгина и защитника Роберта Бауэра, во время паузы находились в тульском или московском регионах. Два названных игрока остаются за границей.

После 22 матчей чемпионата «Арсенал» с 28 очками занимает седьмое место, пропустив вперед «Динамо» (30). Столько же очков набрал «Спартак», который туляки должны принять в матче 23-го тура. (Артем Агапов)