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«Арсенал» дома обыграл «Лестер» и одержал вторую победу подряд в АПЛ

Алексей Еремин
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«Арсенал» в домашнем матче второго тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 4:2.

В первом тайме дубль оформил форвард лондоского клуба Габриэл Жезус. В первой половине игры автогол забил защитник «Арсенала» Вильям Салиба.

Во втором тайме на 55-й минуте за лондоский клуб забил Гранит Джака, а на 75-й — Габриел Мартинелли. В составе «Лестера» Джеймс Мэддисон на 74-й минуте.

В другом матче АПЛ «Фулхэм» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 0:0.

«Арсенал» одержал две победы за два тура в чемпионате Англии и набрал 6 очков. «Лестер» в двух играх заработал 1 очко.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
13 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
4:2
Лестер
Англия. Премьер-лига. 2-й тур
13 авг, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:0
Фулхэм

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Габриэл Жезус
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Фулхэм
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И В Н П +/- О
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 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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