"Арсенал" – "Краснодар": Левашов выйдет с первых минут в составе туляков

⚡ Стартовый состав "быков" на битву #АрсеналКраснодар 👇🏻



В запасе у "горожан": Крицюк (В), Ещенко (В), Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Скопинцев, Сулейманов.



Наставник команды: Мурад Мусаев. pic.twitter.com/ZrDlSHkHXE