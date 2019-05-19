"Арсенал" – "Краснодар": Левашов выйдет с первых минут в составе туляков

Тульский "Арсенал" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 16.30 (мск).
Стартовый состав "Арсенала": Левашов – Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед – Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов – Кангва
Запаные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Коне, Берхамов, Горбатенко, Бакаев, Аджоев.
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Ари.
Запаные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Сулейманов.
"Арсенал" с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 50 баллами располагается на третьей строчке.
⚡ Стартовый состав "быков" на битву #АрсеналКраснодар 👇🏻– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 мая 2019 г.
В запасе у "горожан": Крицюк (В), Ещенко (В), Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Скопинцев, Сулейманов.
Наставник команды: Мурад Мусаев. pic.twitter.com/ZrDlSHkHXE
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