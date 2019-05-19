15:12 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" – "Краснодар": Левашов выйдет с первых минут в составе туляков

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Тульский "Арсенал" и "Краснодар" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 16.30 (мск).

Стартовый состав "Арсенала": Левашов – Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед – Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов – Кангва

Запаные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Коне, Берхамов, Горбатенко, Бакаев, Аджоев.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Ари.

Запаные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Сулейманов.

"Арсенал" с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 50 баллами располагается на третьей строчке.

 

Арсенал Т – Краснодар

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https://premierliga.ru/match/match_12802.html

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