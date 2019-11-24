Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые в нынешнем сезоне вышел на поле. Он появился на 57-й минуте матча 17-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Газинский не играл в нынешнем сезоне, поскольку восстанавливался после травмы.

Хавбек сменил нападающего Маркуса Берга, который покинул поле, прихрамывая, и отправился сразу в подтрибунное помещение.