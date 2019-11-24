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«Арсенал» — «Краснодар»: Газинский впервые в сезоне вышел на поле

17:48
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые в нынешнем сезоне вышел на поле. Он появился на 57-й минуте матча 17-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Газинский не играл в нынешнем сезоне, поскольку восстанавливался после травмы.

Хавбек сменил нападающего Маркуса Берга, который покинул поле, прихрамывая, и отправился сразу в подтрибунное помещение.

Арсенал Т — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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