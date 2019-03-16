"Арсенал" - "Енисей": Комбаров и Юрченко сыграют с первых минут

"Арсенал" и "Енисей" объявили составы на матч 20-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет защитник "канониров" Кирилл Комбаров и голкипер красноярского клуба Давид Юрченко.

Состав "Арсенала": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Джорджевич, Кангва.

Состав "Енисея": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов, Савичев, Хубулов, Огуде, Сарр, Кутьин.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Енисей" с 11 баллами располагается на последней строчке.

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