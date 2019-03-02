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"Арсенал" – ЦСКА: правильно ли засчитан второй гол туляков?

Эпизод матча "Арсенал" - ЦСКА (2:0).
Эпизод матча "Арсенал" - ЦСКА (2:0).
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На 88-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным приняла верное решение, засчитав взятие ворот армейцев.

Могло показаться, что во время голевой атаки туляков Джорджевич в момент паса партнера оказался в офсайде. Однако видеоповтор убеждает, что второй ассистент Алексей Ширяев поступил правильно, не зафиксировав у него положение "вне игры": нападающий "Арсенала", секундами позже ставший автором голевой передачи, не успел забежать за линию офсайда. (Александр Бобров)

Арсенал Т - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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