Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Хозяевам удалась быстрая атака по центру. Нападающий Евгений Луценко получил мяч спиной к воротам ни линии штрафной, быстро сориентировался и отдал пяткой передачу на ход Лесовому. Тот ворвался в штрафную и катнул мяч в правый нижний угол.