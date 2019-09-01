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«Арсенал» — ЦСКА: Лесовой открыл счет в матче

16:40
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Хозяевам удалась быстрая атака по центру. Нападающий Евгений Луценко получил мяч спиной к воротам ни линии штрафной, быстро сориентировался и отдал пяткой передачу на ход Лесовому. Тот ворвался в штрафную и катнул мяч в правый нижний угол.

Арсенал Т — ЦСКА

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