«Арсенал» — ЦСКА: Лесовой открыл счет в матче
16:40
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Хозяевам удалась быстрая атака по центру. Нападающий Евгений Луценко получил мяч спиной к воротам ни линии штрафной, быстро сориентировался и отдал пяткой передачу на ход Лесовому. Тот ворвался в штрафную и катнул мяч в правый нижний угол.
? Даниил Лесовой завершил красивую атаку хозяев точным ударом.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
? #АрсеналЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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