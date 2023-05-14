«Арсенал» крупно проиграл «Брайтону»

«Арсенал» дома потерпел разгромное поражение в матче 36-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:3).

В составе победителей отличились Хулио Энсисо, Дениз Ундав и Первис Эступиньян.

«Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. Из-за этого поражения команда усложнила свою задачу стать чемпионом Англии.

Первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка.

«Брайтон» находится на шестой строчке, заработав 58 очков после 34 матчей.