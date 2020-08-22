«Арсенал» благодаря дублю Лесового нанес «Динамо» первое поражение в сезоне

В матче 4-го тура Тинькофф РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» (2:0) благодаря дубль Даниила Лесового.

Уже на 23-й минуте матча туляки вышли вперед. Евгений Луценко на бровке обокрал Романа Евгеньева и покатил в центр штрафной, откуда Лесовой пробил точно в правый угол. Второй мяч случился на 74-й минуте. Динамовцы нарушили правила в своей штрафной, и Лесовой с пенальти уверенно пробил в левый нижний угол.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Лесовой, 23 (1:0). Лесовой, 74 — с пенальти (2:0).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Костадинов, 86), Ковалев (Хлусевич, 51), К.Кангва, Луценко, Э.Кангва (Аджоев, 90+1), Лесовой.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 45), Комличенко (Грулев, 75), Нжи (Игбун, 45), Филипп (Терехов, 80).

Предупреждения: Фомин, 35. Чаушич, 38. Бауэр, 58. Громыко, 63. Э.Кангва, 65. Евгеньев, 79. Грулев, 83.

Судьи: Москалев (Воронеж). Жвакин (Ленинградская область), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Данченко (Уфа).

22 августа. Тула. Стадион «Арсенал».