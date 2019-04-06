Арнор Сигурдссон: "Голы, забитые в ворота "Спартака" - пока мой главный личный успех"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы над "Спартаком" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что эта встреча получилась выдающейся. 19-летний исландец оформил дубль в этой игре.

- Что скажете об игре?

- Мы знали, что в гостях на арене "Спартака" будет очень тяжелый матч, поэтому готовились к этому. Первый тайм начали не очень хорошо, у "Спартака" были хорошие шансы для взятия ворот, а во втором тайме мы рано забили свой мяч и довели встречу до победы.

- Первый мяч был забит после многочисленных неудачных попыток. Верили, что сможете так забить в "девятку"?

- Ну, да. Вы правы. Там мяч действительно метался, были штанги, перекладины. Я верил, что могу забить. И, в конце концов, удалось поразить ворота. Было очень важно забить этот мяч, особенно в начале второго тайма.

- Пока это главный ваш личный успех?

- Да, действительно. Это был выдающийся матч. Все говорят о важности игры между ЦСКА и "Спартаком", это супердерби, поэтому мы прекрасно понимали значимость и важность. Забить два мяча в таком противостоянии дорогого стоит, поэтому я очень счастлив.

- Что помогло не пропустить в первом тайме? У "Спартака" было много возможностей забить.

- Как я сказал, мы не очень хорошо начали этот матч. У соперника были голевые шансы и нам повезло, что он не забил. Второй тайм мы начали по-другому и взяли матч под контроль.

- В первом тайме ЦСКА смотрелся плохо, но после перерыва команда изменилась. Что сказал Гончаренко в перерыве?

- Мы понимали, что совершили много глупых и непростительных ошибок в первом тайме. У нас было много неточных передач. Мы понимали, что не играем на своем уровне. Во втором тайме добавили в скорости, в качестве игры, в передачах, вышли на свой уровень и поэтому выровняли игру. (Елена Григорьевская)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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