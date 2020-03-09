Нападающий «Краснодара» Ари отличился в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против бывшего клуба «Спартака». Для форварда сборной России это 128-й гол в зачет «Клуба 100».

64 гола Ари забил в чемпионате России, 4 — в Кубке, 24 — в еврокубках и 36 — в иностранных клубах.

Среди действующих футболистов Ари — второй бомбардир «Клуба 100» после Артема Дзюбы (168 голов). В сводной таблице он идет на 18-м месте. Ближайший ориентир — Дмитрий Сычев (130 голов). Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Александр Кержаков (233).

Трансляция матча «Спартак» — «Краснодар»