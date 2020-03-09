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Ари забил 128-й гол в зачет «Клуба 100». До Сычева — 2 мяча

18:19

Нападающий «Краснодара» Ари отличился в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против бывшего клуба «Спартака». Для форварда сборной России это 128-й гол в зачет «Клуба 100».

64 гола Ари забил в чемпионате России, 4 — в Кубке, 24 — в еврокубках и 36 — в иностранных клубах.

Среди действующих футболистов Ари — второй бомбардир «Клуба 100» после Артема Дзюбы (168 голов). В сводной таблице он идет на 18-м месте. Ближайший ориентир — Дмитрий Сычев (130 голов). Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Александр Кержаков (233).

Трансляция матча «Спартак» — «Краснодар»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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