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Ари: «Власти России не разглашают реальное число людей, зараженных коронавирусом»

21:17
Ари в сборной России. Фото ТАСС
Ари в сборной России. Фото ТАСС
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Форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о количестве заболевших коронавирусом в России.

— Я считаю, что власти смягчают ситуацию, — цитирует Ари Jovem Pan Online. — Потому что по сравнению с другими странами, количество случаев очень мало. Поэтому я считаю, что они не разглашают реальное число людей, зараженных коронавирусом. Тем более, что я узнал от медицинского отдела нашей команды, что в Краснодаре уже произошла смерть из-за коронавируса.

Слава Богу, что ни один член семьи, друг или одноклубник не были заражены. Поэтому продолжим заботиться о том, чтобы этого не произошло.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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