Ари: «Наверное, Дзюба и «Спартаку» мог бы быть полезен»

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о переходе экс-форварда красно-белых Артема Дзюбы в «Акрон».

«Дзюба — отличный форвард. Он — очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артем в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — приводит Legalbet слова Ари.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября на правах свободного агента. 36-летний россиянин подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.

В дебютном матче против «Химок» (3:0) в 8-м туре РПЛ нападающий вышел на замену во втором тайме и сделал результативную передачу.