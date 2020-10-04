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«Ари будет готов к следующему матчу». Мусаев рассказал о травмах в «Краснодаре»

22:33

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ рассказал о состоянии травмированных футболистов команды. По словам специалиста, российский форвард Ари восстановится к следующей игре.

— У Рамиреса, которого сегодня заменили, повреждение приводящей мышцы, — сказал Мусаев. — Вандерсону и Стоцкому нужно еще 2-3 недели до возвращения в общую группу. Ари, возможно, сыграет уже в следующем матче. Петров выбыл примерно на 10 дней. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Краснодар

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