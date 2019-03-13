"Арена Химки" всегда стоит особняком". Известный болельщик "Спартака" – о досмотре фанатов на матче с "Динамо"

Известный болельщик красно-белых, руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов "Мосфильмовский" прокомментировал "СЭ" высказывания директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина по поводу организации матча 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1).

Большие очереди перед входом на трибуны, по мнению руководства премьер-лиги, образовались из-за того, что большинство болельщиков приехали на стадион одновременно. Также большой резонанс вызвала фотография корреспондента "СЭ" Дмитрия Зеленова, на которой один из фанатов красно-белых при досмотре стоит со спущенными брюками. Мейтин отметил, что человек сделал это по своей инициативе, нервно отреагировав на просьбу стюарда снять куртку.

– Если помните, подобная ситуация возникала даже не с болельщиками, а болельщицами красно-белых в декабре 2012 года, на выездном матче чемпионата России против "Рубина", – сказал Семенов. – Сотрудники УВД Казани при допуске девушек на стадион "Центральный" заставляли их раздеваться догола. Тогда они подали заявления в прокуратуру и суд. До суда, правда, дошла только одна болельщица, но всего обращений оказалось 17.

– Мейтин утверждает, что болельщик разделся сам, а не по требованию службы безопасности стадиона.

– Мне кажется, лучше спросить у самого фаната. Он в этой ситуации – единственный, кто может рассказать, что именно происходило при его досмотре. Если даст свой комментарий – это закроет все вопросы.

– Правильно ли устраивать такой суровый досмотр при зимней погоде?

– "Арена Химки" вообще стоит особняком в плане обеспечения безопасности при проведении футбольных матчей. Для правоохранительных органов на этом стадионе задача номер один – недопуск пиротехнических и иных запрещенных предметов на сектора. Там всегда очень дотошно проверяли зрителей, не раздевали, конечно, но очень тщательно досматривали. Другое дело, что болельщики почему-то не знают своих прав и обязанностей. Когда я в сводке читаю, что у фанатов изъяли ножи, алкогольную продукцию, капы и так далее, то не совсем понимаю, за что. Эти вещи изымают в том случае, если человек пронес их на стадион. Тогда это административное правонарушение, должны составляться протоколы, проводиться заседания суда. А если вещи нашли при досмотре, то стюарды и полиция должны предложить болельщику оставить их в камере хранения. Ведь можно спокойно ходить по улице в капе, с ножом в кармане или сумке. Понятно, что не применять – это уже уголовное наказание, но носить с собой никто не запрещает. Информация о том, что изъяли приличное количество запрещенных предметов, звучит красиво, но, по идее, болельщики должны были оставить эти вещи в камере хранения, а после матча забрать их. (Иван Торопцев)