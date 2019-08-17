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Арбитр РПЛ надеется, что в будущем в России появится больше женщин-судей

13:28
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Арбитр Евгений Турбин после проведения матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем» (2:2, 5:4 — по пен.), который обслуживала Стефани Фраппар, выразил надежду, что в России появится больше женщин-судей, сообщает телеканал RT.

Отметим, что Фраппар стала первой в истории женщиной-арбитром, которая обслуживала матч УЕФА.

«Если в УЕФА не побоялись рискнуть, то почему бы и нашим футбольным властям не последовать их примеру? Разумеется, женщины, работающие на таком уровне, обладают огромным профессионализмом и особым подходом к своему делу. Это очень сложно, но у меня есть опыт преподавания начинающим арбитрам-девушкам», — приводит слова Турбина телеканал RT.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/659689-turbin-sudeistvo-zhenschiny-rpl

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