Арбитр Пустовойтова может начать работать на матчах премьер-лиги с сезона-2021/22

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что арбитр Анастасия Пустовойтова может приступить к работе на играх чемпионата России среди мужских начиная с середины 2021 года.

— Не надо торопиться, — цитирует Левникова ТАСС. — Мне кажется, эта волна о включении женщин-судей основывается на том, что Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА. Но дело в том, что она прошла все стадии судейства в профессиональной лиге своей страны — начинала с третьей лиги, потом вторая и первая, а с прошлого сезона стала судить матчи высшего дивизиона чемпионата Франции. Я думаю, что-то же самое необходимо сделать с Анастасией Пустовойтовой — она, по моему мнению, готова начать судить матчи первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги.

На заседании судейского комитета, которое состоится 18 сентября, думаю, его члены меня поддержат, и мы предложим исполкому утвердить списки судей ПФЛ, в которые будут включены Пустовойтова и ее ассистент Екатерина Курочкина. На сегодняшний день Настя очень профессиональный человек, в течение этого сезона она сможет всем доказать, что готова к более быстрому и жесткому футболу. Она получит необходимый опыт судейства матчей мужских команд, и на следующий год руководство департамента судейства и инспектирования РФС включит ее в списки судей Футбольной национальной лиги. После того, как она пройдет такой же отбор и сдаст нормативы, покажет определенный уровень судейства, можно будет говорить о том, чтобы рассматривать ее как судью матчей РПЛ, думаю, у нее есть шанс.

Оптимальное развитие событий? В сезоне-2019/20 она судит матчи ПФЛ, сезон-2020/21 — в ФНЛ. Если все будет нормально, с сезона-2021/22 ее можно будет попробовать для работы на матчах премьер-лиги. Но судья, как и игрок, вне зависимости, женщина это или мужчина, должен пройти все стадии профессионального футбола, чтобы получить необходимый опыт.

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