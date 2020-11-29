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Арбитр ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака»? Игроки «Ротора» зря спорили с Волошиным

19:43
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
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На 12-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» ошибся арбитр Николай Волошин, назначивший штрафной удар после единоборства Зурико Давиташвили и Александра Кокорина.

Его ошибку в течение примерно минуты исправили видеоассистенты Сергей Иванов и Дмитрий Мосякин. Они провели проверку и определили, что фол игрока волгоградцев, который ударил рукой спартаковца, произошел внутри штрафной площади «Ротора». Значит, следует назначить 11-метровый удар, что Волошин в итоге и сделал. (Александр Бобров)

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