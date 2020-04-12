Арбитр Карасев рассказал, как влюбился в футбол

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как влюбился в футбол.

— Сейчас спорт на паузе, — написал Карасев в Instagram. — И поэтому многие вспоминают старые матчи. Хочу рассказать, как влюбился в футбол.

Первое яркое впечатление в детстве произвел чемпионат мира в Мексике 1986 года. Я его целиком не видел, но помню голы Марадоны в четвертьфинале с Англией. Особенно второй, когда он с центра поля всех обыграл и закатил в ворота. После него я загорелся, начал заниматься футболом.

В 1988 году уже осознанно смотрел чемпионат Европы. Тем более, сборная СССР очень здорово играла. Победили англичан и голландцев в группе, Италию в полуфинале 2:0. В финале Ван Бастен все испортил. Было обидно, но он сотворил супергол. После того турнира, я уже твердо решил, что хочу быть в футболе.

А первое впечатление от судейства — финал Лиги чемпионов 1999 года. Когда Манчестер вырвал победу у Баварии. На матче работал Коллина. Я в том году судил третий дивизион (КФК), но увидев этот финал ЛЧ, получил огромную мотивацию и захотел реализовать себя в судействе.