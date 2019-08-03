Арбитр Федотов - о работе Безбородова на игре "Спартак" - "Динамо": "Такое ощущение, что кроме него судить дерби некому"

Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".

Ранее Федотов высказал мнение, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота красно-белых за фол защитника Самюэля Жиго​ на форварде "Динамо" Вячеславе Грулеве на 81-й минуте игры.

– Такое ощущение, что кроме Безбородова судить дерби некому. Это его второе дерби подряд (в предыдущем туре Безбородов обслуживал игру "Локомотива" и ЦСКА – прим. "СЭ"). Видно, устал к концу. А остальные стоят – и нервно курят в сторонке, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Судья Федотов считает, что Безбородов должен был удалить Жиго за фол на Грулеве