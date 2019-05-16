"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

"Анжи" поздравил с рождением сына бывшего вратаря команды Михаила Кержакова, который сейчас выступает за "Зенит".

- От всей души поздравляем Михаила Кержакова с рождением сына! Здоровья маме и малышу! Дагестан любит тебя, Миша!, - говорится в сообщении официального Твиттера "Анжи".

Ранее стало известно, что у 32-летнего вратаря родился сын, которого родители назвали Иваном.

От всей души поздравляем Михаила Кержакова с рождением сына! Здоровья маме и малышу! 🙏



Дагестан любит тебя, Миша! 💛💚 pic.twitter.com/m9Jw1wNaHW – ФК "Анжи" (@fc_anji) 16 мая 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр