21:26 | Футбол — РПЛ

"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

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"Анжи" поздравил с рождением сына бывшего вратаря команды Михаила Кержакова, который сейчас выступает за "Зенит".

- От всей души поздравляем Михаила Кержакова с рождением сына! Здоровья маме и малышу! Дагестан любит тебя, Миша!, - говорится в сообщении официального Твиттера "Анжи".

Ранее стало известно, что у 32-летнего вратаря родился сын, которого родители назвали Иваном.

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