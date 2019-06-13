18:16 | Футбол — РПЛ

"Анжи" поблагодарил Дюпина

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"Анжи" выразил благодарность бывшему вратарю команды Юрию Дюпину. Ранее стало известно, что он перешел в "Рубин".

- Дюпин перешел в "Рубин", - сообщает официальный Твиттер "Анжи". - Мы от всей души благодарим Юрия за время, проведенное в составе нашей команды! Спасибо за все, Дюпа!

31-летний Юрий Дюпин в прошлом сезоне провел 31 матч за "Анжи", пропустил 51 мяч и шесть раз отыграл "на ноль". Его контракт с "Рубином" рассчитан на один сезон.

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