"Анжи" - "Локомотив": Дюпин и Гильерме сыграют с первых минут

"Анжи" и "Локомотив" объявили состав на матч 19-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут вратари команд: Юрий Дюпин и Гильерме.

Состав "Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Понсе.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. "Локомотив" с 29 баллами располагается на 5-й строчке.

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