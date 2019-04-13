Антон Зиньковский: "Нужно доказывать голами и передачами, что достоин играть в старте"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью "СЭ" рассказал о процессе адаптации в самарской команде.

– Быстро освоились в команде?

– Да, адаптация прошла хорошо. Так получилось, что опытные футболисты, которым 28-29 лет помогли,с первого сбора приняли хорошо. А я сразу начал общаться со всеми парнями.

– Уровень РПЛ оказался выше ваших ожиданий?

– Некоторые команды, те же "Оренбург" и "Рубин", немного разочаровали. Но если брать в целом, то футбол в премьер-лиге намного класснее, чем в ФНЛ и тем более в ПФЛ.

– После переезда в Самару вы сразу сказали, что главное закрепиться в основе. Как чувствуете – уже окончательно получилось?

– Не знаю. В первых трех матчах выходил на замену, в последнее время появляюсь на поле с первых минут и помогаю забивать. Потихоньку привыкаю к этой роли, но еще ничего непонятно. Надо дальше играть, доказывать голами и передачами, что достоин старта.

– Божович известен тем, что умеет работать с молодежью. Вы это почувствовали?

– Он, в первую очередь, человек хороший, а как тренер, конечно, подсказывает, объясняет. Дает свободу, которую на себе уже почувствовали. Нет закрепощенности, нам не запрещают придумывать и фантазировать в атаке. Какие-то рамки, которые не давали бы демонстрировать технику, отсутствуют.

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