Антон Швец: «В «Ахмате» понимаем, что надо собраться. Не дело и дальше показывать такой футбол»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после матча 7-го тура с ЦСКА (0:3) оценил старт грозненской команды. На ее счету 7 очков и 12-е место в турнирной таблице.

— Мы забиваем крайне мало, а пропускаем очень много, — цитирует News.ru полузащитника. — Ничего, не будем акцентироваться на негативе, надо продолжать работать. Только так можно выбраться из сложившейся ситуации. Оборона — это ведь не только защитная линия, но и действия всей команды. Поэтому я бы не стал обвинять наших защитников, мы все виноваты в том, что пропускаем неприлично много.

— Не боитесь, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров зайдет в раздевалку «Ахмата» после ближайшего домашнего матча и выскажет все относительно нынешнего положения клуба в премьер-лиге?

— Да мы все сами понимаем, что надо собраться. Не дело ведь и дальше показывать такой футбол.

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